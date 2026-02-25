2026年2月27日、愛知県豊田市に「コメダ和喫茶 おかげ庵 イオンスタイル豊田店」がオープンします。三河地区初出店となる新店舗では、和のくつろぎ空間で抹茶や甘味、食事メニューまで幅広く楽しめます。朝から夜まで使いやすい営業時間も魅力の一店です☆ コメダ和喫茶 おかげ庵「イオンスタイル豊田店」 開店日：2026年2月27日（金）営業時間：7:00〜22:00（3月8日（日）までは7:00〜18:00）所在地：愛知県豊田市十塚