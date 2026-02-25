横浜アンパンマンこどもミュージアムに、2026年3月19日からベビーエリア＆えほんコーナーが期間限定で登場します。会場は神奈川県横浜市西区の同施設3Fミュージアムで、0〜1歳の小さな子どもも遊びやすい内容へアップデートされます。「みんなのまち」や1Fフォトブースの新要素も加わり、親子のおでかけ先としてさらに魅力が高まります☆ 横浜アンパンマンこどもミュージアム「ベビーエリア＆えほんコーナー」 オープン