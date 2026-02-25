2026年2月15日、ビーステージの高機能ストレスチェックシステム「Self-Director」拡張版の販売が始まりました。クラウドとオンプレミスの両方に対応し、中堅・中小企業や病院、ストレスチェック運営事業者まで幅広く使える設計です。法定の実施業務に加えて、独自診断まで広げられる実務型サービスとして注目されています☆ ビーステージ「Self-Director拡張版ストレスチェックシステム」 販売開始日