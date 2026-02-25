ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんが、ミラノでのオフショットを披露した。木原の元パートナーである高橋さんはりくりゅうのフリーで「すごい！」を６連発し、「宇宙一ですよ」と絶賛。ネット上では「神解説」と話題になり、帰国後も解説として情報番組に引っ張りだこになっている。２４日に更新