◇NBA Gリーグ ウィンディシティ・ブルズ 112-104 ウィスコンシン・ハード(日本時間25日、ナウ・アリーナ)2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手が日本時間25日、Gリーグのハード戦に先発出場。チームの核として活躍し、26得点10アシスト7リバウンドの活躍を見せました。第1クオーターは、チームの初得点を河村選手がミドルジャンパーを決めて上々の滑り出しをみせます。中盤で相手にリードをゆるしますが、味方のスリーポイント