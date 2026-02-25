タレント村重杏奈（27）が25日、都内で、ヘアケアブランド「RINGS by meet tree」の新商品発表会に出席した。ひのきの香りが特徴の商品にちなんで、忘れられない香りに着いて聞かれると、村重は「おかあさんの香り。夜ごはんを作ってくれた後、手先がタマネギのにおいがあったり、おかあさんにしか出せない甘い香りがあったりする。小さいころからずっとかいでるので、忘れられない。お母さんの香りをかぐとすぐ寝れます」と話した