千葉テレビ（チバテレ）は25日、3月7日に千葉市内のフクダ電子アリーナで行われる、明治安田J1百年構想リーグ第5節・ジェフユナイテッド市原・千葉−柏レイソル戦を、同日午後1時から同4時まで生中継すると発表した。チバテレは、千葉をホームタウンとする両クラブによる“千葉ダービー”を今年、既に1度、放送している。1月31日に千葉県柏市の三協フロンテア柏スタジアムで、柏と17年ぶりのJ1復帰を決めたジェフが対戦した伝統の