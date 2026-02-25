YOASOBIが、現地時間7月31日から8月2日にかけてカナダ モントリオールで開催される音楽フェス『OSHEAGA』に出演する。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Vaundy、YOASOBI、BUMP OF CHICKEN、あいみょん…NHK『18祭』だけの熱量が生む楽曲） 同フェスは、Tate McRae、Lorde、Twenty One Pilotsらがヘッドライナーを務めるなど、国際的音楽フェスとして知られている。YOASOBIは現地時間7月31日に出演し、JPOPアー