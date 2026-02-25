四国高速バスは、高速バス「丸亀・高松〜名古屋線」と「高松・丸亀〜福岡線」、「丸亀・善通寺〜神戸・大阪・USJ線」のダイヤを改正する。さらに、丸亀・高松〜名古屋線は、4月1日から坂出駅への乗り入れを開始する。これに伴い、高速丸亀バス停は廃止する。坂出駅〜名鉄バスセンター間の夜行便を1日1往復運行する。途中、丸亀駅、善通寺インターBT、高松駅高速バスターミナル、ゆめタウン高松、高松中央インターBT、高速三木、高