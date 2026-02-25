お笑いコンビのアルコ＆ピースが２５日、テレビ朝日「徹子の部屋」に出演し、黒柳の容赦ないツッコミを受けた。芸人になったきっかけについて平子は「両親の渥美清さんが好きがきっかけでお笑い目指したんですけど、それを伝えると卑怯のような気がして。あなたたちが芸人好きにさせたんだって言ってるような気がして」と両親の影響であることを隠して芸になったとことを話した。父親は３年前に亡くなったそうで、平子がテレビ