ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日、東京・千代田区の日本記者クラブで行われた記者会見に出席した。司会から「宇宙一になった方はおそらく初めて」と高橋成美さんの解説を引用して紹介されると、三浦は木原の方を見て照れ笑いした。木原は「こうしてたくさんの方々に足を運んでいただいて、金メダルを獲得した実