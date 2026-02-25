２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万７３２１円０９銭）に比べて１５００円超上昇した。５万８８００円台で推移している。１２日につけた取引時間中の最高値（５万８０１５円０８銭）を上回った。前日の米株高を受け、人工知能（ＡＩ）の需要増への期待から半導体関連株を中心に上昇している。また、外国為替市場での円安・ドル高の進行を受け、自動車など輸出関連の銘柄にも買いが広がっ