フリーアナウンサー森香澄（30）とお笑いコンビ、フットボールアワーが25日、都内で、「SUUMO住みたい街ランキング2026首都圏版」の発表会に参加した。引っ越しの思い出で、フットボールアワー後藤輝基（51）は「昔、女性と一緒に暮らしていたことを思い出す。引っ越しをするのに段ボールに服を入れていて、おばかな彼女で『何か分からないから（冬用とか）書いておかないと』と言ったら『引っ越し』と書いた。全部がそう…。段ボ