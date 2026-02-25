いわゆる「年収の壁」について、昨年から大きな改正が相次いでいます。特に話題となった「178万円の壁」以外にも「106万円の壁」「123万円の壁」「130万円の壁」などが存在しており、制度が複雑で理解が追いついていないという人も多いのではないでしょうか。 年収額の上昇にともなって、「年収の壁」によってどのような手取り額の変化が起きるのか、勘違いをしないよう理解を深めておきましょう。 各種の「収入の壁