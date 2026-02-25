【女子旅プレス＝2026/02/25】シンガポール発ラグジュアリーホテル「カペラ」が日本初進出。京都市東山区に「カペラ京都」として、2026年3月22日（日）に開業する。【写真】京都初進出ホテル「モクシー京都二条」デザインテーマは“京都の物語”◆カペラホテルグループ日本初進出「カペラホテルズ＆リゾーツ」は、シンガポール、タイ、インドネシア、中国などで事業を展開するホテルブランド。「伝統を守り、革新性を追求する」と