ボーイズグループStray Kidsのメンバー、I.N（アイエン）が、仁川（インチョン）国際空港に登場した。2月25日、I.Nは海外のファッションショーに出席するため、イタリア・ミラノへ出発した。【写真】I.N、恵比寿に！私服オフSHOTにファン騒然写真のなかの彼は、出国ロビーへと向かいながら、ファンや報道陣に向けてポーズを取っている。グループの最年少メンバーらしい可愛らしさが印象的だ。（写真提供＝OSEN）I.NI.Nは、濃い青色