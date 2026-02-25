IVEの新アルバム『REVIVE+』が、グローバルチャートを席巻している。IVEは、韓国主要音源チャート「パーフェクトオールキル」に続き、米ビルボードでも好成績を収め、その圧倒的な存在感を証明した。【写真】レイ、可愛さ限界突破の"ロリータ風衣装"2月24日（現地時間）に米ビルボードが発表した最新チャート（28日付）によると、IVEの2ndフルアルバム『REVIVE+』の先行公開曲『BANG BANG』が「Global（米国除く）」で38位を記録し