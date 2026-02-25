2月25日 発表 「MPG SERIES」新商品予告画像 タカラトミーは、「トランスフォーカー」関連の新商品予告を多数発表している。 今回「トランスフォーマー」の公式Xアカウント「【公式】トランスフォーマー情報局」にて新商品予告を多数発表しており、「MPG SERIES」からは4機、「Dramatic Capture Series」からは1機、「スタジオシリーズ」からは3機のシル