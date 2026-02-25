タレントの村重杏奈（27）が25日、新ヘアケアブランド「RINGS by meet tree」新商品発表会に登場した。今年デビュー15周年を迎える村重が、この15年の成長と、それでも変わらないマインドを語った。【全身ショット】綺麗…華やかなドレスで登場した村重杏奈MCからデビュー15周年を祝福された村重は「やったー！」と喜びつつ「マインドはいつだって新人なんですけど、振り返ってみれば意外と長い芸歴がありますね」とにっこり。