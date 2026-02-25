タレントのホラン千秋（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。模型のガイコツとハグするユニークな写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「骨抜きに」密着“ハグ”ショットを公開したホラン千秋ホランは「ハグ、ちょっと骨っぽかったな…」とコメントを添え、ガイコツを抱き寄せるショットを投稿。真顔で抱き合う姿がどこかシュールな1枚となっている。この投稿にファンからは「ついにそこまでいったか」「シュール