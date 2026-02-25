重慶市の人気撮影スポットとして、毎年春が到来する2月になると、重慶軌道交通2号線の仏図関区間において、「春に向かう列車」が運行される。線路沿いでは、艶やかなビジンウメの花が咲き誇り、その息を呑むような美しい景色を見ようと各地から来た観光客でにぎわいを見せる。（提供/人民網日本語版・編集/KN）!