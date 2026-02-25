韓国・聯合ニュースは2月24日、韓国のある報告書によると、ロボット、半導体、電気自動車（EV）などの先進製造業分野で、中国は急速に競争優位性を形成し、その技術レベルは韓国を抜いている一方、韓国はメモリー半導体分野だけで優位に立っていると伝えました。韓国産業研究院は24日、「先端産業の韓中競争力分析と政策方向」と題する報告書を発表しました。研究院は2025年9月に実施した専門家向けのアンケート調査結果をまとめた