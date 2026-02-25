公式を活用しスムーズに答えを導く「脳トレ算数クイズ」！今回はとある公式を使えば驚くほど一瞬で答えが出せてしまいます！ ちょっとした息抜きにぜひ挑戦してみてください。問題：99×99の答えは？次の計算式の答えを考えてみましょう。99 × 99 = □ヒント：キリの良い「100」から引き算します。答えを見る↓↓↓↓↓正解：9,801正解は「9,801」でした。▼解説式を分解して「2乗の展開」公式を活用すると、次のように計算できま