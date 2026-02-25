「プッシュアップ！ プッシュアップ！ プシュアープ！（押し上げろ）」２月22日に行なわれたトッテナム対アーセナルのノースロンドンダービー。前半、トッテナムのイゴール・トゥードル新監督が、テクニカルエリアで大きなジェスチャーを交えながら叫んでいた。「最終ラインを押し上げろ──」その指示の先にいたのは、ミッキー・ファン・デ・フェン、ラドゥ・ドラグシンといった、トッテナム最終ラインの面々。しかし選手たち