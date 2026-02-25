25日、衆議院本会議の冒頭、森英介議長の“指名ミス”で議場内がざわついた。【映像】「特大ミス」→笑いの瞬間（実際の様子）午前の参議院本会議に続き、午後1時から始まった衆議院本会議。議場は静寂に包まれており、冒頭は国民民主党の玉木雄一郎代表による質問が予定されていた。そんな中、森議長は書類に目を落としながら「これより会議を開きます。内閣総理大臣、高市早苗君」とまさかの“指名ミス”。すぐさま誤り