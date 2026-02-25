お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。同時間帯裏番組のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）について言及した。「星野源のオールナイトニッポン」は前週の番組内で3月31日深夜放送回での終了を発表。10年の歴史に幕を閉じる。太田は「本当に戦友ですよ。我々にとっては」と星野をたたえつ