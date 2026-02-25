ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子で３個のメダルを獲得した中国代表・谷愛凌（アイリーン・グー、２２）を巡り、新たな騒動が勃発した。米国出身の谷は２０１９年に中国籍へ変更。２０２２年北京五輪は中国代表として出場し、ビッグエア（ＢＡ）とハーフパイプ（ＨＰ）で金メダル、スロープスタイル（ＳＳ）で銀メダルを獲得した。競技外ではモデル活動などでも注目を集め、インスタグラムのフォロワー数３８０