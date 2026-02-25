◆球春みやざきベースボールゲームズオリックス―ロッテ（２５日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）オリックス・西川龍馬外野手が先頭打者アーチを放った。１点を追う初回にジャクソンから右越えへ一撃。２ボールからのファーストスイングで、内角直球を仕留めた。２５年７月に痛めた左足首の状態を考慮し、宮崎キャンプは初日から原則として別メニュー調整。着実に状態を上げ、同一リーグのロッテを相手にさっそく結果を出した。