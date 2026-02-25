ポータブルDAC「Mondrian」 フォーリーフは、ARTPICALのポータブルDAC「Mondrian」を27日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は42,000円前後。さらに、イヤフォン「Blue Planet」も同日発売。価格はオープンで、市場想定価格は111,500円前後。 ポータブルDAC「Mondrian」 ARTPICALが提唱する「Audible Art(聴く芸術)」をデジタル、デジタルオーディオの領域で