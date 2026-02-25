7人組グループ・BTSのJiminがブランドアンバサダーを務める韓国パーソナルケア専門ブランドLADOR（ラドール）が、3月25日より＠cosme TOKYOにてPOPUPストアを開催。Jiminの巨大ビジュアルが登場する。【画像】Jiminのミニフォトブックも…LADORのポップアップストアのノベルティ同POPUPは、3月25日から31日まで開催。Jiminの巨大ビジュアルが登場し、ブランドの世界観を体感できる特別な空間で、限定企画や来場特典など、ここ