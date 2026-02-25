俳優の青木玄徳（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。キャストパワーと業務提携したことを報告した。【写真あり】懐かしの写真と共に業務提携を報告した青木玄徳インスタで青木は「懐かしい写真。フォルダを漁っていたら闇金ドッグスの時の写真が出てきた。10年前くらい、、。久しぶりに短髪パーマも悪くないかもしれない」と投稿。さらに「そしてご報告です。この度、株式会社キャストパワー様と業務提携を結ばせて頂き