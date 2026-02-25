尾崎正直官房副長官は25日の記者会見で、イランの首都テヘランで日本人1人が現地時間1月20日に現地当局に拘束されたと明らかにした。「ラジオ自由欧州・ラジオ自由」は2月24日、イラン当局がNHKのテヘラン支局長を拘束したと報じた。複数の関係者の話としている。ラジオ自由欧州・ラジオ自由によると、支局長は2月23日にテヘランのエビン刑務所に移送された。エビン刑務所には政治犯らが収監されている。尾崎副長官は「イラ