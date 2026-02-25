高市首相が自民党の衆院議員全員にカタログギフトを配布したことについて、国民民主党の古川国会対策委員長は25日、一般感覚からの疑問を呈し、「首相も選挙に勝って慢心があるのか」と指摘した。カタログギフトについて、高市首相は参院本会議で、衆院選で当選した自民党所属の全議員に約3万円のものを315人に贈ったことを明らかにした。古川氏は記者会見で、「一般の人の感覚からしたら、ちょっと“えっ”と思うのではないか。高