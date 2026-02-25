【デジタル限定 古畑奈和 写真集「stole my heart, again」】 2月25日 発売 価格：2,200円 「stole my heart, again」表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、デジタル写真集「stole my heart, again」を発売した。価格は2,200円。 本作は、昨年12月に配信を開始した古畑奈和さんのデジタル写真集「stole my heart」の未公開カットのみで構成されている。SKE48を卒業後、女