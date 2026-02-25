2月25日（現地時間2月24日）、NBAシカゴ・ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝が、Gリーグのウィンディシティ・ブルズの一員としてウィスコンシン・ハード戦に出場し、ダブルダブルを達成する活躍を見せた。 試合開始早々、河村はプルアップジャンパーを決めてチーム初得点をマークすると、開始5分でマック・マクラングの3ポイントを演出し初アシストを記録。さらに自らフリースロー