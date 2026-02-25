テクノマセマティカルが大幅続伸している。２４日の取引終了後に、独自のコンピュータアルゴリズム｢ＤＭＮＡ」を使用した「リアルタイム音源分離ソフトウェアＩＰ」を民生機器・産業機器向けに製品化し、提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 音源分離とは、複数のマイクロホンで収音した混合信号を各々の音源信号に分離する技術のことで、妨害音がある環境での音声認識率を向上させるための処理技術