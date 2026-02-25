三機工業は３日続伸している。この日、「フレキシブルダクト施工支援ロボット」を開発したと発表しており、好材料視されている。 従来、空調用ダクトや制気口を施工する際は高所作業車や仮設足場などを用い、重量のある工具を支持しながら施工物を固定する上向き作業を行ってきたが、高層ビルでは施工箇所が１０００カ所以上に上る。そこで同社では、施工数が多い「フレキシブルダクトの吊り込み作業」を対象にした施工支援