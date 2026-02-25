モンスターラボが反発している。２４日の取引終了後に、延期していた２５年１２月期の決算発表を２月２７日に行うと発表しており、好材料視されている。同社の決算については、従来は２月１３日に発表予定であったが、保有する非上場の外貨建投資有価証券の公正価値評価に時間を要していることから、予定通りの期日に適正な決算情報を提供できないと判断し延期していた。 出所：MINKABU PRESS