ファーストアカウンティングは３日ぶり反発。この日昼ごろ、ＴＫＣと協業を開始したと発表した。ファーストＡが提供する経理ＡＩエージェントとＴＫＣの固定資産管理システム「ＦＡＭａｎａｇｅｒ」の連携によって中堅・大企業の新リース会計基準への対応を効率化し、高速かつ高品質な固定資産管理業務の実現を支援するという。これが買いの手掛かりとなっているようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」