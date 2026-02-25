「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在で第一稀元素化学工業が「買い予想数上昇」５位となっている。 稀元素はストップ高カイ気配に張り付いている。ここレアアース関連は調整色をみせていたが、足もとで同社株をはじめ関連株への投資資金還流が観測されている。中国がデュアルユース（軍民両用品）の輸出規制の動きを強め、日本の２０企業・団体を対象リストに追加し