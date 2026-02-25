フェニックス・サンズ vs ボストン・セルティックス日付：2026年2月25日（水）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 81 - 97 ボストン・セルティックス NBAのフェニックス・サンズ対ボストン・セルティックスがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし26-21で終了する。第2クォーターはボストン・セルテ