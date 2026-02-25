この記事をまとめると ■「All Type R World Meeting 2026」の開催が決定 ■5月9日（土）にもてぎで600台規模の集結となり各種企画が用意される ■エントリーはWeb限定先着順で、早期枠については完売となっている 世界最大クラスのタイプR専用ミーティング ホンダのスポーツモデルの象徴である「タイプR」。その愛好家ならば絶対に見逃せないイベント「Honda All Type R World Meeting」が、2025年の大盛況を受けて2026年も開催