女優の松本若菜が25日までに自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。自身のインスタグラムで「本日、誕生日を迎えました。もう1年経ったかーと驚いております」と報告。「いろんな作品や多くの方に支えられて歩むことができていることを改めて感じています。感謝、感謝の日々です」と感謝の言葉を並べた。最後に「みなさん、いつも応援ありがとうございます。松本、これからも頑張りますよー！！