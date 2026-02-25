◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子ダブルスは準々決勝が行われ、張本美和選手と早田ひな選手の“みわひな”ペアがベスト4に進出しました。日本女子をけん引する2人がシンガポールペアと対戦。第1ゲーム序盤から3連続ポイントと流れに乗ると、1度もリードを許さず奪取します。第2ゲームは5連続ポイントを奪うも粘りの攻防で7-7と追いつかれます。それでも最後はポイントを奪い連取。第3ゲームは