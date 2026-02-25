【ライフ イズ ストレンジ リユニオン】 3月27日 発売予定 価格：7,480円 スクウェア・エニックスは2月25日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用アドベンチャー「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」の日本語吹き替え版ゲームプレイ映像を公開した。 「ライフ イズ ストレンジ」シリーズの最終章となる「ライフ イズ ストレン