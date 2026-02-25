筆者の知人・A子さんから聞いた、ある出来事のお話です。過去の近所トラブルをきっかけに、隣人を強く警戒するようになった彼女は、新居でも目立たないよう静かに暮らしていました。ところが出産後、近所の年配女性二人から突然「家に行ってもいい？」と声をかけられ、恐怖で頭が真っ白に。極度に身構えていた彼女を待っていたのは、思いもよらない展開でした。 目立たず、関わらず！