リトルブラックドレスが、2月24日（火）にBLUE NOTE PLACE（東京・恵比寿）にて2026年初ライブとなる公演＜CITY POP NIGHT @ BLUE NOTE PLACE＞を開催した。2025年7月に発売したメジャー1stアルバム『AVANGARDE』のリード曲「アヴァンギャルド」がラジオで20ものパワープレイを獲得し話題となったリトルブラックドレス。今年初パフォーマンスを待ちわびた会場満員のファンが各々に食事やドリンクを楽しむスタイルで、そのサウンド