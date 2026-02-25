ミラノ・コルティナ五輪でキャスターとして活躍ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。期間中、スピードスケート中継の解説で人気となった高木菜那さんがXを更新。持参した大好物のお菓子が縁でまさかの交流が生まれ驚いている。高木さんは約3週間の渡航のために、日本から大好物の「三陸産茎わかめ」を持参。マネージャーが管理するインスタグラムでは、帰りの航空便のトランジットの最中にもバッグから