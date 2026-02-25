国内女子ゴルフツアーの今季メジャー初戦「ワールドレディスサロンパスカップ」（５月７〜１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝報知新聞社後援）の予選会が２５日、同会場で行われた。上位２人に与えられる本戦出場権をかけた１９人の戦いは、悪天候のため９ホールに短縮。１アンダーの３５でトップ通過した吉崎マーナ（加賀電子）と、１オーバーの３７で２位タイに入り、９番からのカウントバックで田村萌来美（もなみ、フリー）の１８歳ルー