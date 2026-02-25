2026年3月1日、埼玉県所沢市に本社を置く西武バスが「きいろいバス」の運行を開始します。運行場所は上石神井営業所管内と小平営業所管内で、西武鉄道の新2000系をモチーフにした特別カラー車両が走ります。通勤・通学の思い出と日常移動がつながる、沿線ファン注目の春トピックです☆ 西武バス「西武鉄道新2000系モチーフ“きいろいバス”」 運行開始日：2026年3月1日運行営業所：西武バス上石神井営業所運行営業